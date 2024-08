Violenti scontri tra polizia e manifestanti a Bristol, nel contesto delle violente proteste anti-migranti di estrema destra scoppiate in Regno Unito dopo l'attacco con coltello a Southport in cui sono state uccise tre bambine. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno respinto i manifestanti utilizzando anche manganelli, e almeno un agente è rimasto ferito.