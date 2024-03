Regno Unito, Re Carlo sorridente alla Messa di Pasqua

di Viviana Guglielmi

Vestito con un soprabito scuro, il sovrano, 75 anni, è apparso, dunque, sorridente, salutando e scherzando, mentre scendeva dall'auto insieme alla moglie, la regina Camilla.

L'apparizione di Carlo è stata vista come un tentativo di rassicurare il pubblico dopo che il re si è ritirato dai doveri pubblici in seguito all'annuncio di Buckingham Palace all'inizio di febbraio che era in cura per un tipo non specificato di cancro. La sua comparsa in pubblico per un appuntamento reale come il servizio pasquale è valutata come un segno positivo.

A differenza degli altri membri della famiglia reale, William e Kate con i loro figli non si sono presentati alla cerimonia, dopo l'annuncio della principessa del Galles di aver un tumore e di aver iniziato la chemioterapia preventiva.

Lo stesso re Carlo, dopo l'annuncio della sua malattia, ha annullato tutti gli impegni pubblici ufficiali, anche se continua a svolgere alcune funzioni ufficiali, come gli incontri con il premier.