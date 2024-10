Regno Unito, il principe William e Beckham presentano nuovi elicotteri Air Ambulance

Il principe William e David Beckham si sono ritrovati al RAF Northolt, l'aeroporto militare della Royal Air Force britannica situato nel borgo di Hillingdon, per la presentazione di uno dei due nuovi elicotteri della London Air Ambulance Charity. Un evento speciale che ha riunito due delle personalità più amate del Regno Unito. Dopo essere stati fotografati insieme di fronte a uno dei due elicotteri, i due non hanno resistito alla curiosità di entrare nell’abitacolo e immedesimarsi, almeno per qualche secondo, nei panni di un pilota soccorritore.