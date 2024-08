Regno Unito, almeno 100 arresti dopo le proteste in diverse città

Sono almeno 100 gli arresti eseguiti nel Regno Unito per i disordini scoppiati ieri durante le proteste di piazza tenute in diverse città del Paese, molte organizzate dall'estrema destra, dopo l'accoltellamento di lunedì scorso a Southport, in Inghilterra, costato la vita a tre bambine. Lo riferisce oggi l'emittente SkyNews, aggiungendo che il governo starebbe valutando di ordinare ai tribunali di riunirsi 24 ore al giorno per garantire procedimenti più rapidi.