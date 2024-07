Regno Unito al voto, seggi aperti in attesa della svolta

Seggi aperti, nel Regno Unito per le elezioni per il rinnovo dei 650 seggi della Camera dei Comuni, unico ramo elettivo del Parlamento di Westminster, secondo il tradizionale sistema di voto articolato in altrettanti collegi uninominali maggioritari: in cui passa solo il primo. Alle urne sono chiamati circa 50 milioni di britannici fra le 7 locali (le 8 in Italia) e le 22 (le 23 in Italia). Le previsioni unanimi indicano una larghissima vittoria dell'opposizione laburista con un ritorno del Labour al governo dopo 14 anni, sotto la leadership moderata di sir Keir Starmer, 61enne ex procuratore della corona. E un tracollo storico dei conservatori del premier Rishi Sunak, che sono al potere dal 2010.