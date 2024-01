Regionali, nuove tensioni nella maggioranza

di Paolo Scarlata

Le tessere della candidatura unitaria in Sardegna, a pochi giorni dal deposito dei simboli, non combaciano. Traballa, di fronte alla supremazia del partito di Giorgia Meloni, l’abituale riconferma dei governatori uscenti. E’ il caso proprio del presidente sardo Solinas: per la Lega bisogna puntare su di lui. Per FdI il candidato da schierare è invece il sindaco di Cagliari Truzzu