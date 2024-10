Regionali Liguria, incognita maltempo

Si è chiude la campagna elettorale in Liguria ma continua a preoccupare l’allerta meteo che incombe sulla regione. una perturbazione atlantica che annuncia forti piogge e temporali nei prossimi giorni, con la Protezione Civile che ha emesso già oggi un’allerta arancione nel Levante e gialla per le province di Genova e Savona. Maltempo che potrebbe influenzare non poco lo svolgimento delle votazioni. Incombe infatti un nuovo peggioramento e le previsioni non sono buone