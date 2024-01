Regionali, il no di Tajani al terzo mandato

di Enrico Laurelli

Solinas convoca la direzione del Partito Sardo d'Azione, di cui è segretario, nel dibattito aperto su una scelta che premi l'unità della coalizione e che non offra facili scorciatoie alle opposizioni. È facile capire come nell'affrontare tutti questi punti (il tempo stringe e le candidature devono essere ufficializzate a breve) nel centrodestra si apra, sulle regionali 2024, un confronto su candidati e questioni politiche. Salvini chiede di estendere a tre, i mandati che un governatore di Regione può assumere e presenta regolare proposta di legge in parlamento: in buona sostanza, se così fosse, Luca Zaia, in Veneto, potrebbe ricandidarsi nel 2025. Ma Tajani nutre qualche dubbio: "Credo che un mandato che duri dieci anni sia un mandato giusto".