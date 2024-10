Regionali, il centrodestra guarda alle prossime sfide elettorali

"La fiducia ricevuta ci dà ancora più forza", scrive Giorgia Meloni all'indomani della vittoria del centrodestra in Liguria; "avanti insieme - sottolinea il premier - per costruire un futuro di concretezza e determinazione". L'unità fra gli alleati, è l'analisi, è stata determinante e adesso, nella conferma dell'apprezzamento da parte degli elettori, è tutta la coalizione a guardare alle prossime sfide elettorali: fra qualche settimana si vota in Umbria, dove si ricandida la governatrice uscente del centrodestra Donatella Tesei, e in Emilia Romagna.