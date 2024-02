Regionali, accordo nel centrodestra su Bardi, Tesei e Cirio

di Paolo Scarlata

Mentre tutti gli occhi sono puntanti sull'Abruzzo, dove si vota tra dieci giorni, una nota congiunta siglata da tutti i partiti di maggioranza annuncia l'intesa sui candidati forzisti Vito Bardi in Basilicata, e Alberto Cirio in Piemonte, e la leghista Donatella Tesei in Umbria