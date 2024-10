Referendum val di Sole, orsi pericolosi per il 98% dei votanti

Risultato netto al referendum su orsi e lupi in valle di Sole, in Trentino. Per 7.731 persone, il 98,58% dei votanti, la presenza di grandi carnivori in zone densamente antropizzate come le Valli di Sole, Peio e Rabbi è "un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed danno per l'economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali". I voti validi sono stati 7.842 con un'affluenza del 63,16% nei seggi allestiti domenica 27 ottobre in 13 Comuni. La consultazione, dopo le richieste di associazioni e cittadini, è stata indetta con una deliberazione del Consiglio dei sindaci lo scorso settembre.