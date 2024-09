Sono 637.487 le firme, depositate in Cassazione e raccolte in soli 20 giorni sulla piattaforma online, per il Referendum sulla Cittadinanza. Ridurre da 10 a 5 gli anni necessari per chiedere la cittadinanza, il quesito proposto. Entro il 10 febbraio la Corte Costituzionale dovrà stabilire l'ammissibilità del referendum.