Dani Carvajal, dopo una stagione a dir poco leggendaria in cui ha vinto la Champions con il Real Madrid e l'Europeo con la Spagna, è già carico per ripartire. Come dimostra un video postato su Instagram, il difensore si allena duramente a colpi di pugilato. Un modo per tenersi in forma e ripresentarsi alla corte di Ancelotti in perfette condizioni.