Re Carlo: "C'è ancora molto da fare per Scozia, Gb e pianeta"

“Che questo momento sia l’inizio del prossimo capitolo". Guarda al futuro re Carlo III. Insieme alla regina Camilla - di ottimo umore e indossando il tradizionale kilt - è arrivato al parlamento scozzese per celebrare il 25esimo anniversario dalla nascita. Il re ha elogiato la Scozia non solo "per la sua bellezza naturale, ma anche per la sua forza di carattere, basata - ha affermato - sulla straordinaria diversità del suo popolo". Un luogo speciale per il sovrano nel cuore della sua famiglia e in particolar modo in quello della regina Elisabetta. A balmoral la madre amava trascorrere buona parte del suo tempo libero.