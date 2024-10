Nel giorno del primo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre, non si placano le tensioni in Medioriente. Lo stato maggiore israeliano ha annunciato di aver sconfitto il braccio militare del movimento. Nella notte ancora raid dell'Idf sulla Striscia: nel mirino l'ospedale dei martiri di Al-Aqsa. Razzi da Gaza su Israele: Hamas ha rivendicato.