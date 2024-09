Ravenna, "dopo cinque alluvioni me ne vado"

Dopo una vita a Riolo Terme, nella zona collinare di Faenza (Ravenna) e la nuova catastrofe di fango, è tempo di bilanci per Gianluca Ierpi: cinque alluvioni subite in poco tempo ed è il momento di dire "basta". Così Ierpi, esasperato dai danni subiti per gli allagamenti dovuti al maltempo, mostrando le tacche segnate alle pareti della sua abitazione, si sfoga ai microfoni di Tgcom24 così: "Me ne vado".