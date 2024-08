Rapine nelle gioiellerie del centro di Roma: 6 arresti

Sei persone, tutte di nazionalità italiana e di età compresa tra i 52 e i 76 anni, sono state arrestate con l'accusa di aver preso parte a due furti in gioiellerie a Roma, uno in zona Prati e l'altro in zona Viminale. A seguito di un'indagine della polizia, coordinata dalla Procura di Roma, quattro degli uomini sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. I furti, avvenuti tra gennaio e marzo 2023, sono stati eseguiti con modalità simili, permettendo agli investigatori del Commissariato Viminale di risalire ai presunti colpevoli.