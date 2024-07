Rapina sventata da una pattuglia della polizia in bicicletta ad una gioielleria nel centro di Lugano. Le immagini mostrano i concitati momenti dell'intervento degli agenti che, per bloccare i malviventi, sono stati costretti anche a sparare alcuni colpi di pistola. Dei ladri entrati in azione, tre sono stati fermati mentre un quarto è riuscito a fuggire.