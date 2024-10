Raid su valico tra Libano e Siria, i profughi costretti a proseguire a piedi

"La strada che porta al principale passaggio umanitario per migliaia di libanesi verso la Siria è ora interrotta dopo un attacco israeliano", lo ha detto il ministro dei trasporti libanese, Ali Hamieh, riferendosi al valico di frontiera civile di Masnaa tra il Libano e la Siria. Le immagini mostrano i profughi costretti a proseguire a piedi. Per l'Idf i miliziani di Hezbollah utilizzavano il valico di Masnaa per introdurre clandestinamente armi iraniane nel Paese.