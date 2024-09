Raid israeliano, libanesi in fuga verso la Siria

Una terza ondata di attacchi è stata sferrata dall'esercito israeliano in tutto il Libano: 2mila gli ordigni sganciati in 24 ore. Le autorità libanesi hanno deciso di chiudere le scuole e le università per tutta la settimana. Il ministro degli Esteri libanese: "Gli sfollati sono vicini al mezzo milione". Convocata per mercoledì una riunione di emergenza dell'Onu sul Libano.