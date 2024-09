Ragazza uccisa a Molfetta, in un video il momento della sparatoria in discoteca

Un video pubblicato sui social riprende il momento della sparatoria in discoteca in cui è morta la 19enne Antonia Lopez. Per l’omicidio i carabinieri di Bari hanno fermato una persona. Bersaglio dei killer, secondo le indagini, era l'amico della ragazza, il 20enne rampollo del clan del rione Japigia del capoluogo pugliese Eugenio Palermiti, rimasto ferito assieme ad altre tre persone. L'uomo fermato, 21 anni, di Bari, ha precedenti e avrebbe ammesso la "paternità dell'accaduto".