L'esercito russo sta reclutando in Africa uomini da inviare al fronte in Ucraina offrendo loro un bonus d'iscrizione una tantum di almeno 2.000 dollari più uno stipendio di 2.200 dollari al mese, oltre alla promessa della cittadinanza russa: lo scrive il ministero della Difesa britannico in un suo recente report di intelligence."