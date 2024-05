24 maggio 2024 20:05

Putin in visita a Minsk da"Lukashenko

di Isabella Josca

Tappeto rosso e onori militari per Vladimir Putin, in Bielorussia da Lukashenko, alleato di ferro che ha mostrato massima fedeltà"al Cremlino sulla guerra in Ucraina. Sul tavolo partnership strategica e sicurezza, soprattutto il via alla seconda fase delle esercitazioni sulle armi nucleari non strategiche a ridosso delle frontiere ucraine."