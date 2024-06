Putin in Vietnam, la cerimonia di benvenuto al palazzo presidenziale

"Il Vietnam si congratula con la Federazione Russa per aver ottenuto importanti successi sotto la sua guida, negli ultimi due decenni". Lo ha detto il presidente vietnamita To Lam rivolgendosi a Vladimir Putin in occasione del colloquio bilaterale tra i due leader ad Hanoi. "Siamo molto lieti che la stabilita' politica e sociale in Russia si stia rafforzando, l'economia si stia sviluppando attivamente, la vita della popolazione stia migliorando. La posizione e l'autorita' della Russia son...