"Paesi Brics hanno un enorme potenziale, il mondo è cambiato"

"I Paesi Brics hanno un enorme potenziale politico, economico, tecnologico e culturale". Al summit delle economia emergenti parla il leader del Cremlino. Un'occasione per mostrare all'occidente, dopo oltre due anni e mezzo di guerra in ucraina, che Mosca non è affatto isolata. Anzi, si parla già di un'organizzazione alternativa al g7 che vuole sfidare l'attuale ordine mondiale guidato dagli stati uniti