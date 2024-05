24 maggio 2024 14:09

Putin da Lukashenko, colloqui su partnership strategica e questioni di sicurezza

di Isabella Josca

Vladimir Putin è in Bielorussia da Lukashenko, una visita di due giorni per colloqui sulla partnership strategica e questioni di sicurezza. Temi che sottolineano il legame stretto di Mosca con l'alleato di ferro che ha mostrato massima fedeltà alla linea del Cremlino sulla guerra in Ucraina.