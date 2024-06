Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Vietnam per una visita di Stato di due giorni. Questo è il quinto viaggio di Putin in Vietnam. Il presidente russo è volato ad Hanoi da Pyongyang dopo aver completato la sua visita in Corea del Nord. Sul tavolo - stando a quanto riferisce l'agenzia russa - la discussione sull'intera gamma di questioni del partenariato strategico globale tra Russia e Vietnam.