Proteste in Francia, migliaia in piazza contro l'estrema destra

Migliaia di persone in Francia sono scese sabato in piazza per protestare contro l'estrema destra. Circa 200 cortei colorati di rosso e 640mila persone secondo il sindacato (250mila secondo la polizia) in varie città del Paese, senza registrare incidenti o grossi disordini. Il "no" collettivo è all'avanzata dell'estrema destra nazionalista del Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella dopo le elezioni europee.