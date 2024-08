Protesta pacifica al carcere di Poggioreale

"Aiutateci, non se ne può più". Queste le urla che si sono sentite fuori dal carcere Poggioreale di Napoli, di fronte al padiglione Firenze, che ospita anche i detenuti tossicodipendenti. Per mezz'ora circa si è tenuta una battitura di protesta pacifica, dove è stato srotolato un lenzuolo appeso a una delle finestre della cella con la scritta "Libertà e dignità" per denunciare le condizioni all'interno delle carceri italiane. Poggioreale, come ricorda il garante di detenuti, dovrebbe ospitare 1.200 detenuti e invece ne accoglie 2.600.