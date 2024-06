Proposta di matrimonio sul ring: non finisce bene

Un doppio ko per Lukas Bukovaz: il lottatore prima ha perso un incontro poi ha cercato (inutilmente) riscatto... in amore. Sul ring, in ginocchio e con l'anello in mano, ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Lei appena ha capito la situazione si è portata le mani sul viso, ma non dalla gioia. Quando le hanno passato il microfono, infatti, ha detto: "Considerando quello che è successo non posso accettare".