Procione sta per soffocare, un giovane si ferma e lo salva così

Un uomo ha salvato un procione che stava soffocando. E' successo a Burton, nel Michigan. Bill Boski è intervenuto tempestivamente per aiutare l'animale in difficoltà, dandogli alcune forti pacche per rimuovere un pezzo di formaggio che stava bloccando le vie respiratorie. Inizialmente, i tentativi di Bill sembrano inefficaci, poi improvvisamente il colpo che sblocca la situazione e riesce a salvare l'animale.