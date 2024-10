Processo Cecchettin, Filippo Turetta:"Ridicolo chiedere scusa, darei solo ulteriore dolore"

Alla seconda udienza alla Corte d'Assise di Venezia sull'omicidio di Giulia Cecchettin c'è anche Filippo Turetta, l'assassino reo confesso, per la prima volta in aula. Ammette la premeditazione del delitto, riconosce di aver detto "una serie di bugie" e spiega: "Voglio raccontare tutto nel modo più accurato possibile". Rispondendo alle domande del pm, tra i tanti "non ricordo", afferma: "Ridicolo chiedere scusa, darei solo ulteriore dolore".