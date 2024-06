Riforme per sostenere la crescita e ridurre il debito. Nell'avviare la procedura d'infrazione per deficit eccessivo, i cui contorni saranno più chiari in autunno, la Commissione europea insiste su alcune raccomandazioni nei confronti dell'Italia. Nelle quasi 100 pagine del documento inviato a Roma, Bruxelles mette in testa il miglioramento della concorrenza e della regolamentazione. Due punti fondamentali.