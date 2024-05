Procaccini: "L'Europa è un progetto che va difeso e non deformato"

"L'Europa è un progetto politico che va difeso e non deformato. Un progetto che consisteva in un'alleanza di nazioni che facessero poche cose insieme, ma serie, grandi, importanti. E purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, è andata diversamente. L'Ue si è occupata di tutto tranne che delle cose serie, grandi, importanti. Secondo me c'è ancora modo di riportare l'Ue a ciò che doveva essere". Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, intervenendo a "I have a dream".