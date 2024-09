Prima neve: le precipitazioni in ampio anticipo

L'inverno sembra già alle porte. Continua in Italia l'ondata di maltempo, con pioggia, vento e prima neve dell'anno. La prima nevicata, in anticipo rispetto alla stagione, è arrivata a Passo Gardena, a cavallo tra la Val Badia e la Val Gardena, dove abitanti e turisti sono stati colti di sorpresa dal cambiamento repentino. Le piogge colpiscono anche alcune località del Sud. A Napoli i parchi e i cimiteri cittadini resteranno chiusi per l'allerta gialla.