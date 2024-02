"Questo è inaccettabile - prosegue Prandini -Noi chiediamo che vengano attuate delle regole di reciprocità. Le stesse regole imposte alle imprese agricole italiane ed europee devono valere anche rispetto a ciò che noi importiamo. C’è poi un problema di burocrazia che penalizza le imprese soprattutto nelle aree interne collinari e montane e rende impossibile l’accesso ai fondi. Chiediamo poi che venga tolta la clausola dei terreni a riposo. È un paradosso che non si possa coltivare tutto ciò che può essere coltivato".

Sulla giornata di manifestazioni davanti al Parlamento europeo, aggiunge: "Nel rispetto delle idee di tutti vogliamo portare risposta ai problemi delle imprese. È nostro dovere. Bruxelles è il luogo in cui queste decisioni vengono studiate e rischiano di penalizzare le nostre imprese se non sono fatte con buon senso. Basti pensare che la politica agricola comune attualmente in vigore è stata pensata più di 7 anni fa. Allora il mondo era completamente diverso: non avevamo attraversato il Covid né avevamo due conflitti bellici".

Infine, conclude Prandini, "Siamo ilsettore che ha subito il maggior numero di tagli e se facciamo il paragone con i fondi stanziati per noi e quelli stanziati dall’Europa per altri comparti. “Chiediamo un giusto riconoscimento del lavoro che svolgiamo con una giusta redditualità per nostri." settori.