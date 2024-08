Pompei, speciale donazione di Madonna

Il giorno del suo 66esimo compleanno Madonna ha fatto un regalo a Pompei: circa 250mila euro per sostenere il progetto "Sogno di Volare", che vede i giovani impegnati in un percorso creativo che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande della città antica, finanziando tutto l'anno 2024/25, il quarto dall'avvio dell'iniziativa, tramite la sua fondazione "Ray of Light".