Gli scavi di Pompei hanno riportato alla luce un ambiente nell'area centrale della città antica, dipinto in blu e interpretabile come un sacrarium, ovvero uno spazio dedicato ad attività rituali e alla conservazione di oggetti sacri. La particolarità principale è proprio nelle pareti: il colore azzurro, infatti, era raramente testimoniato negli affreschi pompeiani e in genere era presente in ambienti di grande impegno decorativo.