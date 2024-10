Lukas Podolski ha organizzato una partita per il suo addio al calcio con il Koln, suo club natale. L'attaccante tedesco gioca ancora in Polonia per il club di prima divisione Górnik Zabrze. Il suo contratto scade la prossima estate ma, a 39 anni, sta iniziando il lungo giro di saluti. I tifosi del Koln lo hanno omaggiato con cori, sciarpe e tanti applausi anche sotto il diluvio.