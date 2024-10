Pisa, ucciso davanti al figlio a colpi di pistola durante la processione

Un uomo è stato ucciso a Pisa, nella frazione di Oratoio, alla periferia città, intorno alle 21 di domenica. Mentre stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario, sono stati uditi diversi colpi di pistola, almeno sei secondo alcuni testimoni, ma solo uno sarebbe andato a segno. La vittima è Beni Arshiaj, 37enne albanese, incensurato, e sarebbe stato ucciso davanti al figlio nella corte della sua abitazione. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio, né l'ambiente dentro il quale sarebbe maturato