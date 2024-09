Sono in corso dalla notte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano. Lo rendono noto i Vigili del fuoco, spiegando che padre, madre e nonno, turisti stranieri, si sono rifugiati sul tetto e sono poi tratti in salvo dai soccorsi. Impegnati sommozzatori e cinofili.