Quattro italiani su dieci hanno guardato almeno una volta film, serie/fiction e sport live in modo illegale, lo scorso anno: 319 milioni gli atti di pirateria. Lo dice l'indagine di FAPAV/IPSOS sulla pirateria audiovisiva in Italia che evidenzia un trend in leggera decrescita, frutto anche della nuova legge in materia, in vigore dallo scorso agosto.