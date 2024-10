Piogge torrenziali in Spagna, almeno 60 morti a Valencia

È salito a 51, dopo che un primo bilancio ne aveva indicate 13, il numero delle vittime delle piogge torrenziali nella provincia di Valencia, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser. Almeno 4 sono bambini. Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che sono numerose le persone ancora disperse. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano connazionali tra le vittime dell'alluvione a Valencia.