Il cerchio si stringe intorno all'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate a Rimini, in via Del Ciclamino, il 3 ottobre del 2023. Il dna trovato sui vestiti della donna e isolato dovrà ora essere messo in comparazione con quello prelevato all’unico indagato, il senegalese Dassilva. Intanto prosegue l’esame degli altri reperti della scena del crimine.