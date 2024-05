28 maggio 2024 13:13

Piazza della Loggia, minuto di silenzio e 8 rintocchi di campane per ricordare le vittime

Un lungo minuto di silenzio e poi otto rintocchi di campana e un applauso al termine. In piazza della Loggia, a Brescia, si ricorda il 50esimo anniversario della strage neofascista del 28 maggio 1974 che provocò 8 morti e 102 feriti. I terroristi di Ordine Nuovo colpirono mentre era in corso una manifestazione sindacale, piazzando un ordigno in un cestino dei rifiuti.