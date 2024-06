Piazza Affari, Borsa di Milano in sciopero

Prima volta storica alla Borsa italiana, con Piazza Affari che ha deciso per il primo sciopero in assoluto. Le organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl e Fisac Cgil hanno deciso all’unisono di mobilitarsi per due ore. La manifestazione è motivata dalla preoccupazione per lo spostamento del centro decisionale a Parigi da parte di Euronext, la federazione di Borse europee che gestisce diverse piazze finanziarie, tra cui la stessa di Milano.