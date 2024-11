Piacenza, assalto alla sede Dhl: bottino da 1 milione di euro

Il valore della merce rubata da un gruppo di banditi alla sede Dhl a Monticelli d'Ongina (Piacenza) non è ancora quantificato ma si aggirerebbe sul milione di euro. Sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e del Nucleo investigativo di Piacenza. I banditi avrebbero piazzato auto e furgoni rubati in precedenza di traverso lungo le vie di accesso al polo logistico e gli hanno dato fuoco. A terra hanno gettato chiodi, per rallentare l'intervento di forze dell'ordine e guardie giurate.