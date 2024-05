09 maggio 2024 08:50

Peugeot 5008 2024: ora è anche elettrica

Debutta la nuova generazione della Peugeot 5008 che ora è disponibile anche in versione elettrica. Il nuovo modello è basato sulla stessa piattaforma STLA Medium della 3008, ma grazie alla lunghezza maggiore di 25 centimetri è in grado di ospitare fino a sette passeggeri. Lo spazio aggiuntivo va a vantaggio soprattutto del bagagliaio, che offre 259 litri con tutti i sedili in uso e ben 748 litri in configurazione cinque posti."