Peste suina, Filippini a Tgcom24: "Situazione più grave in Lombardia"

Ai microfoni di Tgcom24, il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, Giovanni Filippini, fa chiarezza: "Si tratta - ha detto - di un virus che non colpisci gli uomini, né in maniera diretta né attraverso il consumo della carne suina proveniente da animali infetti".

Tuttavia, si tratta di una situazione "complessa", in particolare "in Lombardia dove attualmente si registra il cluster più grande", ha precisato Filippini.