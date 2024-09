Pesaro, uccisa a coltellate dal marito davanti ai loro tre figli

La 38enne Ana Cristina Duarte Correia è stata uccisa a coltellate dal marito nella casa dalla quale si era allontanata proprio per fuggire dalle sue violenze. Il 54enne Ezio Di Levrano, autista di bus, l'ha uccisa davanti ai loro tre figli di 14, 13 e 6 anni. Grazie al fratellino maggiore si sarebbero messi in salvo anche gli altri due. "Presto scappate - avrebbe detto - mentre la tredicenne cercava invano di asciugare le ferite della madre.

Ospitata da un'amica, la donna era tornata a casa - forse per vedere i suoi figli -, ma senza avvertire i carabinieri.